Мировые цены на продовольствие повысились на 8% за год - ООН

Прошлый год ознаменовался повышением цен на продовольственные товары в целом более чем на 8%, несмотря на снижение этой тенденции в декабре.
Такой вывод сделали эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, известной как ФАО, сообщает Центр новостей ООН.
“Несмотря на снижение мировых продовольственных цен в декабре, в целом в 2017 году они выросли”, – отмечается в докладе.
Так, за последний месяц года международные цены на корзину основных продовольственных товаров снизились на 3,3% – главным образом, за счет почти 10-процентного падения цен на молочные продукты. Это было вызвано разницей между обильным предложением и небольшим спросом.
“Тем не менее, в течение всего прошлого года по сравнению с 2016 годом, средние цены выросли на 8,2%”, – отметили в ФАО.
Это самый высокий среднегодовой показатель за последние четыре года, подчеркнули в Организации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 2018 году в Киеве резко подешевеют старые квартирыВчера, 10:00 - 5785 17
Суперколесо превратит велосипед в электроскутер за 30 секунд (видео)Вчера, 00:00 - 2556 5
Украинское автопроизводство демонстрирует ростВчера, 12:00 - 950 4
Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три разаВчера, 20:00 - 368 3
Почти половина украинцев назвала борьбу с коррупцией провальнойВчера, 09:00 - 347 2
В 2018 году в Киеве резко подешевеют старые квартирыВчера, 10:00 - 5785 17
Суперколесо превратит велосипед в электроскутер за 30 секунд (видео)Вчера, 00:00 - 2556 5
На мировом фондовом рынке "эйфория" — акции рекордно растутВчера, 13:00 - 1294 1
Самые популярные автомобили мира по итогам 2017 годаВчера, 19:00 - 1165
Siemens бросает вызов Tesla на рынке хранения энергииВчера, 04:00 - 1051
Мэр Киева представил новые трамваи PESAПозавчера, 16:10 - 1253 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1466 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4214 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2716
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1683 2
Частка України у світовій економіці за роки незалежності...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
КредобанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Что можно узнать по номеру банковской карточки ?Ринок банківських послуг