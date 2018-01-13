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Мировые цены на продовольствие повысились на 8% за год - ООН

Мировые цены на продовольствие повысились на 8% за год - ООН

Прошлый год ознаменовался повышением цен на продовольственные товары в целом более чем на 8%, несмотря на снижение этой тенденции в декабре.

Такой вывод сделали эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, известной как ФАО, сообщает Центр новостей ООН.

“Несмотря на снижение мировых продовольственных цен в декабре, в целом в 2017 году они выросли”, – отмечается в докладе.

Так, за последний месяц года международные цены на корзину основных продовольственных товаров снизились на 3,3% – главным образом, за счет почти 10-процентного падения цен на молочные продукты. Это было вызвано разницей между обильным предложением и небольшим спросом.

“Тем не менее, в течение всего прошлого года по сравнению с 2016 годом, средние цены выросли на 8,2%”, – отметили в ФАО.

Это самый высокий среднегодовой показатель за последние четыре года, подчеркнули в Организации.

По материалам УКРИНФОРМ
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