ДТЭК закупает малосернистый мазут из РФ

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в январе начал поставки мазута c содержанием серы менее 1% производства Волгоградского НПЗ (“Лукойл”).
Об этом еnkorr сообщили в “Консалтинговой группе А-95”. С 1 по 8 января ДТЭК поставил около 5 тыс. т мазута из России при общем импорте порядка 8 тыс. т. Кроме российского ресурса компания также начала поставки казахского малосернистого мазута производства НПЗ в г. Актобе.
В ноябре-декабре 2017 г. ресурс этого завода ДТЭК поставляла “Альянс Энерго Трейд”. Содержание серы казахского мазута ниже российского и составляет около 0,5%.
Кроме ДТЭК, казахский мазут импортирует “Принт Инжиниринг”, поставив около 1 тыс. т. за первые 8 дней января.
Отметим, что с 1 января 2018 г. в Украине запрещено использование мазута с содержанием серы выше 1%.
Осенью 2017 г. ПАО “Укргаздобыча” перешло на выпуск мазута с серой менее 1% и предложило 29 тыс. т по терм-контрактам на 2018 г. (ориентировочно, половина годового производства). На декабрь было назначено несколько биржевых торгов, но пока покупателей на этот ресурс не было. Также в январе на трех спотовых торгах УГД мазут компании также не был выкуплен.
“Укртатнафта” (Кременчугский НПЗ) производит мазут с содержанием серы 2,6%, информации о переходе им на выпуск малосернистого мазута не было.
До введения запрета основным поставщиком мазута в Украину была Беларусь (98% импорта за 10 мес. 2017 г.). Содержание серы в этом продукте составляет 2,5%.
С 2018 г., по данным “А-95”, импорт белорусского мазута прекращен.
В 2016 г. потребление мазута составило 728,5 тыс. т, что в два раза больше показателя за 2015 г. (355,3 тыс. т) и в пять раз больше чем в 2014 г. (140 тыс. т).
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