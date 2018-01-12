Кабмин отменил запланированные реформы ГФС и таможни

Кабинет министров отменил постановление 2017 года о реформировании и реорганизации Государственной фискальной службы и таможни, которое инициировало Министерство финансов.
Об этом сообщает dt.ua.
“На заседании правительства в четверг, 11 января, было принято решение об отмене постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики, а также постановления о реорганизации территориальных органов Государственной фискальной службы. Отмененные постановления были приняты 29 марта и 19 июля прошлого года”, – говорится в сообщении.
Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС. В то же время областные и энергетическую таможню планировали присоединить к Межрегиональной таможни.
“Объединенные государственные налоговые инспекции должны быть присоединены к главным управлениям ГФС в областях, а последние, в свою очередь, вместе с Офисом крупных налогоплательщиков – включены в состав Межрегионального главного управления ГФС”, – отмечает издание.
И. о. председателя ГФС Мирослав Продан и представители парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики раскритиковали предложения Минфина и заявили, что их невозможно реализовать.
Однако в Минфине ответили, что руководство ГФС не хочет реформировать ведомство.
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