7 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев

Новый автомобиль – это обычно повод для радости. Но иногда случается так, что машина приносит одни лишь огорчения. Плохая динамика, частые поломки, шум в салоне – это только некоторые из жалоб на довольно популярные модели. Поэтому многим автолюбителям пригодится антирейтинг, который составило американское издание Consumer Reports.

7. Nissan Sentra

Автомобиль входит в первую 20-ку по продажам, но при этом стал 7-м в этом антирейтинге. Только 49% покупателей Sentra довольны своей покупкой, оставив остальных 51% разочаровавшимися в машине.

6. Nissan Note

Nissan Note является одним из самых доступных субкомпактвэнов, но не стоит обольщаться. Согласно статистике Consumer Reports, около 51% покупателей сообщили, что сожалеют покупке этого автомобиля. И на то есть ряд причин. К сожалению, во всем мире наблюдается тенденция к увеличению размеров машин, и компактным моделям отводится все меньше внимания и финансирования.

5. Nissan Pathfinder

Машина удовлетворяет только 49% владельцев, что является худшим результатом в классе. Водители жалуются на дешевую отделку Pathfinder, неудобные сиденья и скучное неинформативное управление.

4. Infiniti Q50

Только 48% покупателей заявили, что довольны автомобилем. Возможно, все дело в конкурентах, ведь Infiniti Q50 приходится бороться с Mercedes-Benz C Class и BMW 3 серии.

3. Dodge Dart

Около 58% покупателей Dart заявили, что машина их не устраивает. Жалобы касаются практически всех аспектов автомобиля: медленный разгон, неэффективный климат-контроль, неудобные сиденья.

2. Jeep Compass

Первое поколение компактного кроссовера Jeep Compass стало самым большим разочарованием для любителей полного привода. Лишь 42% владельцев модели заявили Consumer Reports, что довольны покупкой. С их слов, машина мало подойдет тем, кто ценит динамику, расход топлива, комфорт, тишину в салоне и обзорность. Учитывая это, а также отзывы в автомобильной прессе, в 2017 году в серию пошла машина второго поколения.

1. Acura ILX

Несмотря на то, что японский бренд Acura считается престижным, владельцы модели ILX считают, что их машины недостаточно динамичны, слишком шумны, и имеют некачественную окраску. Как результат, вместо «элитной» Acura ILX специалисты советуют купить Honda Civic.