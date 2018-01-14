7 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев

Новый автомобиль – это обычно повод для радости. Но иногда случается так, что машина приносит одни лишь огорчения. Плохая динамика, частые поломки, шум в салоне – это только некоторые из жалоб на довольно популярные модели. Поэтому многим автолюбителям пригодится антирейтинг, который составило американское издание Consumer Reports.
7. Nissan Sentra
Автомобиль входит в первую 20-ку по продажам, но при этом стал 7-м в этом антирейтинге. Только 49% покупателей Sentra довольны своей покупкой, оставив остальных 51% разочаровавшимися в машине.
6. Nissan Note
Nissan Note является одним из самых доступных субкомпактвэнов, но не стоит обольщаться. Согласно статистике Consumer Reports, около 51% покупателей сообщили, что сожалеют покупке этого автомобиля. И на то есть ряд причин. К сожалению, во всем мире наблюдается тенденция к увеличению размеров машин, и компактным моделям отводится все меньше внимания и финансирования.
5. Nissan Pathfinder
Машина удовлетворяет только 49% владельцев, что является худшим результатом в классе. Водители жалуются на дешевую отделку Pathfinder, неудобные сиденья и скучное неинформативное управление.
4. Infiniti Q50
Только 48% покупателей заявили, что довольны автомобилем. Возможно, все дело в конкурентах, ведь Infiniti Q50 приходится бороться с Mercedes-Benz C Class и BMW 3 серии.
3. Dodge Dart
Около 58% покупателей Dart заявили, что машина их не устраивает. Жалобы касаются практически всех аспектов автомобиля: медленный разгон, неэффективный климат-контроль, неудобные сиденья.
2. Jeep Compass
Первое поколение компактного кроссовера Jeep Compass стало самым большим разочарованием для любителей полного привода. Лишь 42% владельцев модели заявили Consumer Reports, что довольны покупкой. С их слов, машина мало подойдет тем, кто ценит динамику, расход топлива, комфорт, тишину в салоне и обзорность. Учитывая это, а также отзывы в автомобильной прессе, в 2017 году в серию пошла машина второго поколения.
1. Acura ILX
Несмотря на то, что японский бренд Acura считается престижным, владельцы модели ILX считают, что их машины недостаточно динамичны, слишком шумны, и имеют некачественную окраску. Как результат, вместо «элитной» Acura ILX специалисты советуют купить Honda Civic.
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