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Ryanair о возвращении в Украину: "Слухи и спекуляции"

Ryanair о возвращении в Украину: "Слухи и спекуляции"

На днях министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что проходят финальные переговоры с ирландским лоукостером Ryanair и к концу зимы авиакомпания зайдет в страну. Ранее Омелян также сообщал, что скоро у него будут хорошие новости насчет Ryanair.

Сайт “Сегодня” направил запрос на комментарий Ryanair относительно заявления министра.

“С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. И, я надеюсь, что ее приход состоится в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, по сравнению с теми позициями, которые мы имели в прошлом году”, – сказал Омелян во вторник, 9 января в эфире телеканала ZIK.

“Сегодня” попросил Ryanair прокомментировать заявления Омеляна и свои планы о запуске рейсов в Украину в 2018 году.

В авиакомпании ответили: “Мы не комментируем слухи и спекуляции”.

Справка Finance.ua:

  • 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров Ryanair заявил о выходе на украинский рынок авиаперевозок.
  • 5 июля директор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин сообщил, что договор с Ryanair уже подписан.
  • 6 июля появилась информация, что “Борисполь” подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования европейского лоукостера, которые, по словам Рябикина, обойдутся украинскому аэропорту в 2 миллиарда убытков в год.
  • 10 июля Ryanair официально отменил выход на украинский рынок, однако на следующий день авиаперевозчик заключил договор с аэропортом Львов.
По материалам Сегодня
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