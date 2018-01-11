Ryanair о возвращении в Украину: "Слухи и спекуляции"

На днях министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что проходят финальные переговоры с ирландским лоукостером Ryanair и к концу зимы авиакомпания зайдет в страну. Ранее Омелян также сообщал, что скоро у него будут хорошие новости насчет Ryanair.
Сайт “Сегодня”
“С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. И, я надеюсь, что ее приход состоится в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, по сравнению с теми позициями, которые мы имели в прошлом году”, – сказал Омелян во вторник, 9 января в эфире телеканала ZIK.
“Сегодня” попросил Ryanair прокомментировать заявления Омеляна и свои планы о запуске рейсов в Украину в 2018 году.
В авиакомпании ответили: “Мы не комментируем слухи и спекуляции”.
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