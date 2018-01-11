Китай начал запрещать майнинг Bitcoin – СМИ

В Китае, где расположено 80% мощностей по “добыче” биткоинов, могут запретить майнинг. Представители государственных агентств, опасаясь финансовых рисков, выпустили на прошлой неделе обращение к местным властям с призывом заняться прекращением деятельности, в ходе которой “майнят” криптовалюты, пишет The Wall Street Journal.
Речь идет об обращении от имени Leading Group of Internet Financial Risks Remediation — госагентства, занимающегося изучением финансовых рисков в интернете, которое стало инициатором такой идеи.
Группа сама по себе не контролирует использование электроэнергии в стране, но это влиятельный политический игрок, возглавляемый заместителем управляющего Народного банка Китая Паном Гоншеном. Представители группы на местах должны отчитываться о прогрессе по устранению майнеров в своем регионе каждый месяц.
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