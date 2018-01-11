Коломойский повторно заблокировал forensic audit ПриватБанка

Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский повторно в судебном порядке заблокировал forensic audit (судебный аудит) финучреждения.

Об этом свидетельствует решение Киевского районного суда Одессы от 4 января.

Суд рассмотрел иск Коломойского к ООО “Телекомпания” АРС “, Национальному банку Украины, Министерству финансов, ПАО “ПриватБанк”, а также компаниям Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО “Астерс Консалт”, ООО “Астерс”, ООО “АликсПартнерз (Украина)” о признании недействительными договоров и прекращения действия, а также о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Рассмотрев представленные истцом документы, суд удовлетворил его заявление и запретил ответчикам, а также любым лицам, предоставляющим им услуги, филиалам юридических лиц, сотрудничающих с ответчиками “выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других сделок, заключенных с НБУ, ПриватБанком, Минфином, которые прямо и/или косвенно касаются и/или каким-либо образом влияют и/или могут влиять на права и/или интересы Игоря Коломойского.

Также суд запретил аналогичные действия от имени ответчиков за рубежом.

Кроме того, судебным решением наложен запрет на оплату всех услуг, предоставляемых ответчикам, если они касаются интересов Игоря Коломойского. Аналогичный запрет установлена для компаний AlixPartners Services UK LLP, Kroll Associates U.K.Limited, ООО “Астерс”, ООО “Астерс Консалт”, которые проводят forensic audit ПриватБанка, “до решения данного спора по существу”.

Помимо этого всем фигурантам иска запрещено разглашение, использование и применение любых документов, а также любые действия по использованию, сбору и накоплению персональных данных бизнесмена.

Фигурирующей в иске телекомпании “АРС” запрещено совершать любые действия по “трансляции, оповещению, комментированию и любому другому распространению информации, которые могут навредить репутации истца.