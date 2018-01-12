Список неудачников: правительство выяснит, какие госпредприятия приносят ему самые крупные потери

В четверг, 11 января, на заседании правительства был принят специальный документ. Проект постановления определяет методы оценки возможных финансовых потерь предприятий, работающих в государственном секторе экономики Украины.
В документе описаны важные показатели, которые принимаются во внимание во время оценки рисков, а также установлена методика их расчета на основе финансовой отчетности.
Полученная информация будет использована правительством и Министерством финансов для формирования перечня предприятий, которые способны принести потери государству. На основании расчетных данных будет определена сумма резерва, необходимого для минимизации убытков. Кроме этого, Минфин использует результаты для формирования ежегодного отчета о финансовых рисках в госсекторе, пишет Интерфакс.
В 2016 году на базе профильного Министерства был создан департамент, который занимается контролем финансового состояния госпредприятий и разрабатывает программы, позволяющие смягчить риски потерь.
Минфин Украины считает, что неэффективные госпредприятия негативно влияют на бюджет государства. В частности, они снижают уровень доходов за счет уменьшения налогов и прибыли юридических лиц госсектора страны. Также убыточные предприятия увеличивают сумму государственного долга и приводят к недополучению финансирования государственных организаций. В результате это приводит к увеличению сумм, выделяемых на прямое финансирование данного сектора экономики и отдельных видов деятельности. По этой причине была разработана и внедрена специальная программа оценки рисков потерь, позволяющая их минимизировать.
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