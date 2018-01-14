Пенсионерам предложили поработать - Кабмин

На заседании Кабинета министров Украины была принята «Стратегия госполитики здорового и активного долголетия до 2022 года».
Украина вошла в число самых «старых» стран. В 2015 году 21,8% населения страны составили люди старше 60 лет и 15% от населения были граждане в возрасте 65 лет. Прогноз до 2025 года показал, что эти показатели будут увеличиваться, и через 7 лет уже четверть украинцев будут входить в группу «старше 60 лет» и более 18% жителей государства достигнут возраста 65 лет и более.
Цель правительственной стратегии состоит в создании благоприятных условий для продления активного образа жизни и улучшения показателей здоровья граждан данных групп. Также преследуется цель адаптировать стандарты работы государственных институтов к дальнейшим процессам старения населения. В результате воплощения в жизнь стратегии должно быть построено общество равных возможностей, пишет Интерфакс.
После реализации ряда утвержденных мер, ожидается увеличение и улучшение активной жизни лиц старше 60 лет, улучшение качества медицинского обслуживания для данной категории и увеличение количества людей пенсионного возраста, занимающихся самообразованием. Одной из целей стратегии является увеличение уровня занятости пожилых людей.
Для скорейшей реализации запланированных мер Министерство соцполитики и другие смежные институты государственной власти должны разработать и представить Кабинету министров план реализации стратегии.
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