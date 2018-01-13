На мировом фондовом рынке "эйфория" — акции рекордно растут

После очень успешного 2017 года на фондовом рынке последовала лучшая постновогодняя неделя с 2006 года.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Аналитики предупреждают об опасности надувания “пузыря” на рынке, им никто не верит.
Фондовые индексы Японии добрались до максимумов с 1991 года, в Великобритании FTSE 100 обновил 9 января исторический максимум, а американский Dow Jones устанавливает рекорд за рекордом, преодолев отметку в 25 тысяч пунктов (в 2012-м он был в два раза меньше).
У еще одного американского индекса — S&P 500 — лучшее начало года с 1987-го.
В целом индекс MSCI world, отслеживающий динамику на рынках акций по всему миру, вырос в 2017 году на 20%, а в начале 2018-го — еще на 2,6%.
Как показывают опросы в США, особенно стараются простые розничные инвесторы: они настроены покупать и покупать.
Специализированные финансовые сайты уже несколько месяцев употребляют по отношению к рынку акций слово “эйфория”, а все происходящее описывают так: “Самый ненавидимый период роста акций в истории”.
Дело в том, что аналитики постоянно предупреждают: рынок скоро может оказаться перегретым, признаков коррекции все больше, глобальные факторы нестабильности (например, неизбежное замедление экономического роста в Китае, стагнация в еврозоне, которая может привести к распаду ЕС) никуда не уходят, но на инвесторов это пока никакого впечатления не производит.
WSJ обращает внимание: растут не только фондовые рынки. Дорожают картины и другие предметы искусства, а также криптовалюты — у людей явно скопилось много денег и они готовы их инвестировать.
При этом в каждой стране есть свои причины для роста. Например, в Японии местный Центробанк увидел признаки долгожданного восстановления экономики. В США — президент Дональд Трамп, который принимает программу снижения налогов на бизнес, в том числе крупный.
Наконец, есть на рынке и аналитики, которые считают осторожность неоправданной: по их прогнозам, фондовые рынки (что в развитых странах, что в развивающихся) и в 2018 году будут расти на десятки процентов.
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