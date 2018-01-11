В Украине остался всего один недокапитализированный банк

В июле прошлого года Нацбанк изменил требования, предъявляемые к юридическим лицам финансовой сферы, работающим на территории страны. Уставный фонд каждой организации не должен быть менее 200 млн. грн.
С июля 2017 года такое требование выполнили все финансовые учреждения Украины, кроме одного. Черниговский «Поликомбанк», которым владеет семья местного бизнесмена, по сегодняшний день имеет уставный фонд в 145 млн. грн.
Данный факт подтверждается информацией, представленной в балансе учреждения. На 1 декабря 2017 года «Поликомбанк» не отразил движение денежных средств в соответствующей графе документа. Это говорит о том, что у банка не было взносов в уставный капитал.
Однако учреждение делает попытки выполнить требование НБУ. Об этом свидетельствует решение, принятое на собрании акционеров. В нем говорится, что уставный фонд банка должен быть увеличен до 200 млн. грн.
К концу 2017 года в Украине осталось только 3 недокапитализированных банка. В декабре это требование выполнили 2 финансовых учреждения. Если данное условие НБУ не будет выполнено, то банк будет признан проблемным. Будет дан срок в 180 дней на устранение замечаний или на ликвидацию.
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