Ford представил линейку электроскутеров (видео)

На CES 2018 компания показала новые модели электротранспорта, но неожиданно ими оказались не электромобили. Ford задумался о новом формате перемещения по городу и показал яркие и компактные электроскутеры Ojo, сообщает Gas2.
Кому-то это может показаться несерьезной новинкой, но после 5 лет отсутствия новых моделей электротранспорта и скутер — достижение. Скутер представлен в разных цветовых вариантах. Как и аналоги, этот способен проехать 40 км на скоростях до 32 км/ч. Приводит в движение его мотор мощностью 500 Вт, а грузоподъемность аппарата — 130 кг.
Мощность мотора позволяет скутеру взбираться на горы с углом наклона до 18 градусов. Аккумулятор заряжается через обычную розетку, поэтому покупателям не придется задумываться о переоборудовании гаража. Интересно, что бренд Ojo существовал отдельно до этого. Даже сейчас можно зайти на их сайт и найти там себе скутер за $2200. Зачем Ford связался со скутерами пока непонятно. По их словам, они хотят решить проблему «последней мили» — дать удобный транспорт для тех, кто уже воспользовался поездом, электричкой и метро, а теперь собирается преодолеть последние километры пути. Также есть предположение, что это просто PR-ход. Скутерами компания хочет привлечь миллениалов в свои салоны, а там убедить купить Focus.
Мелкий электрический транспорт становится популярнее в городах. С новыми типами батарей он может дать большой запас хода при минимальном весе и сопутствующих расходах. Электровелосипеды, элеткроборды и самокаты можно и вовсе брать с собой в автобус или метро. Все это ведет к тому, что города, где такого транспорта будет больше, будут становиться чище и комфортнее. Электромобили — это важно, но так же важно, чтобы параллельно развивался и более доступный транспорт.
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