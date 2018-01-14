Рост мировой экономики привел к повышению цен на сырье - The Economist

Рост мировой экономики, наконец, отразился на стоимости сырья. Прошлый год, скорее всего, был первым за период с 2010-го, который отметился ускорением роста экономик обеих Америк, Европы, Китая и Японии.

Нефть марки Brent, медь, а также индекс Bloomberg для 22 видов сырья сейчас на самом высоком уровне с ноября 2014 года. Однако, если глобальный экономический рост на протяжении нескольких кварталов подряд был высоким, почему же понадобилось так много времени, чтобы это отразилось и на стоимости сырья? И, что важнее знать, насколько устойчивый это рост цен на материлы?

Об этом пишет The Economist, добавляя, что задержка увеличения цен на сырье объяснить легче всего. На протяжении многих лет добыча нефти, базовых материалов и продовольствия был очень высоким. Таким образом, в мире сформировался определенный избыток. Запасы добытой нефти достигли рекордно высокого показателя в ноябре 2015 года, о чем свидетельствуют данные Международного энергетического агентства.

ОПЕК решил сократить ежедневную добычу с целью избавиться от перенасыщения, и это сработало. Цены начали расти. Китай тоже применил этот принцип в некоторых секторах. В 2016 году он сократил количество рабочих дней для шахтеров с 330 до 276. Кроме того, Пекин сократил на половину свое производство стали, которое в то время составляло 65 миллионов тонн. Эти меры казались на первый взгляд не значительными. Но теперь большой спрос съел чрезмерные запасы, поэтому цены начали расти.

Устойчивость роста цен на сырье оценить значительно сложнее. Краткосрочный прогноз для мировой экономики имеет очень оптимистичный вид. Американская экономика продолжает создавать рабочие места быстрыми темпами. А бизнес уверен относительно возможного влияния сокращения налогов, которое собирается провести президент Дональд Трамп.

Европейские производители тоже настроены оптимистично. Китайская экономика оказалась очень устойчивой к жестким условиям кредитования в 2017 году. Поэтому сокращение ее мощностей в прошлом было исправлено. Более того, некоторый экономический рост начали демонстрировать самые разбитые развивающиеся рынки, в частности Россия и Бразилия. Поэтому все указывает, что мировая экономика будет расти в 2018 году так же быстро, как и в 2017-ом. А это будет подпитывать высокий спрос на сырье.