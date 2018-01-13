Украинское автопроизводство демонстрирует рост

Автопроизводство в Украине в 2017 выросло на 63,1% по сравнению с 2016 годом.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
В 2017 в Украине было произведено 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.
Из них:
Легковые автомобили – 7296 шт. (+68,1% к аналогичному периоду предыдущего года).
Коммерческие автомобили – 486 шт. (-19,4% к АППГ).
Автобусы – 804 шт. (+150,5% к АППГ).
Однако, как отмечается, 8586 автомобилей – это в три раза меньше показателей 2014 года, когда в Украине было произведено 28 751 автомобиль.
Отмечается, что отрицательная динамика автопроизводства в Украине фиксируется с 2007 года.
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