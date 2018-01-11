Учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч

Кабинет Министров на заседании в среду принял решение о повышении зарплат учителей с января.
“С января мы повысим заработную плату украинском учителю”, – приводятся на сайте правительства слова премьера Владимира Гройсмана.
В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тыс. в месяц в зависимости от категории.
При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов.
Напомним, новая редакция закона “Об образовании” предусматривает поэтапное повышение до 2023 года должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат. Одна минимальная зарплата сейчас равна 3723 гривнам.
В 2017 году зарплаты учителей общеобразовательных учебных заведений выросли примерно на 50%. Учителя высшей категории начали получать около 6,5 тыс. гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3173 26
"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян11 ч. назад - 2058 22
В службе занятости назвали причины «голода» на рынке трудаВчера, 20:00 - 3320 21
По три в день. ЗАЗ за год сделал чуть больше тысячи автомобилей7 ч. назад - 1043 9
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин снова подешевела11 ч. назад - 2284 6
Выходные-2018: Кабмин утвердил перенос рабочих дней9 ч. назад - 3481
Официально: Назначен новый глава правления Приватбанка14 ч. назад - 3372 1
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3173 26
В Евросоюзе хотят брать плату за въезд5 ч. назад - 2623 2
Признаки выгорания появляются на iPhone X менее чем за сутки15 ч. назад - 2496
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками7 ч. назад - 396
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2861 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2286
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1452 2
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1670 1
У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праціОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибкиПідтримка і супровід (SUPPORT)