По три в день. ЗАЗ за год сделал чуть больше тысячи автомобилей

В 2017 году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) увеличил производство легковых автомобилей в 2,9 раза – до 1151 авто по сравнению с 2016 годом.
Об этом свидетельствует статистика профильной ассоциации Укравтопром.
Отметим, что в 2016 году ЗАЗ произвел 403 легковых автомобиля.
Также в 2017 году автозавод увеличил производство грузовых автомобилей – в 4 раза с 118 до 479 единиц и автобусов с 5 до 44 единиц.
Напомним, что в конце прошлого года ЗАЗ заявил об остановке производства автомобилей Lanos.
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