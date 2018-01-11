Немцы смогут оплатить проезд кроссовками

Немецкий гигант Adidas выпустил уникальную лимитированную версию кроссовок. Эти кроссы уникальны тем, что в них можно круглый год бесплатно ездить в общественном транспорте Берлина.
Компания Adidas и Berliner Verkehrsbetriebe (компания, которая управляет общественным транспортом в столице Германии) совместно трудились над разработкой этой модели.
В модель EQT Support 93/17 “Berlin” разработчики вшили проездные билеты, поэтому их владельцы могут бесплатно пользоваться автобусами, трамваями, метро и речным транспортом, пишет bvg.de.
Дизайн кроссовок выполнен в стиле общественного транспорта Берлина. Сообщается, что будет выпущено только 500 пар. В продажу они поступят уже 16 января. Прайс одной пары €180.
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