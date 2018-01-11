Стоимость нефти снижается в рамках коррекции

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно опускаются после ралли ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16%, до 69,09 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,14%, до 63,48 доллара за баррель.
Коррекционное снижение нефтяных цен последовало после ралли на новостях из США. Так, в среду министерство энергетики страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 января, снизились на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 419,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал уменьшение только на 0,9%, или на 3,89 миллиона баррелей.
Инвесторы обратили внимание и на снижение добычи за прошлую неделю, показатель опустился на 2,9%, или на 290 тысяч баррелей в сутки, до 9,492 миллиона баррелей в сутки. Уменьшились и запасы на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) – на 2,4 миллиона баррелей, составив 46,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли.
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