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"Роснефть" продала все свои заправки в Украине

"Роснефть" продала все свои заправки в Украине

Нефтедобывающая компания “Роснефть” завершила продажу розничных сбытовых активов в Украине.

Об этом свидетельствуют данные отчетности компании.

Из числа аффилированных лиц были исключены ряд предприятий, зарегистрированных в Украине.

В частности, это “РН-КАРТ Украина”, “ТНК-Индастриз Украина” (Киев), “Авиационная топливная заправочная компания”, “Глуско Ритейл и “АвтоНафта”.

Ранее в число активов “Роснефти” в Украине входила сеть из 141 заправочной станции, оператор оптовых поставок нефтепродуктов компания “ТНК-Индастриз Украина” и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК в Луганской области.

Директор ЛИНИК Иван Бойко также был исключен из числа аффилированных лиц.

Как уточняет “Интерфакс” со ссылкой на представителя “Роснефти”, эти активы компании были проданы 20 декабря прошлого года.

Напомним, с 2016 года единственным поставщиком дизельного топлива в Украину является компания “Роснефть”, работающая через швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”.

По материалам РБК
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