Фрэнк Запата представил реактивный гидроцикл (видео)

Изобретатель Френк Запата представил свое новое изобретение — реактивный гидроцикл. После успешных экспериментов с ховербордами бывший чемпион мира по соревнованиям на гидроциклах вернулся к истокам. Его новое изобретение является продолжением «флайбордов» — небольших установок, позволявших летать, используя мощную струю воды. В то же время они напоминают облегченные гидроциклы, пишет New Atlas.
Известность Запате принесла не его спортивная карьера, а изобретательский талант. После того, как он ушел из спорта, он занялся созданием устройств на стыке водных развлечений, спорта и технологий будущего. Первым успешным и ярким его изобретением стал FlyBoard — платформа, пристегнув которую, человек получает возможность взлететь на водяном потоке. Изобретение разошлось по всему миру, появились даже отдельные соревнования по «флайбордингу».
Но FlyBoard был ограничен наличием воды и необходимостью присутствия гидроцикла. Поэтому Запата разработал более экстремальный и свободный транспорт — ховерборд. Устройство было чем-то похоже на FlyBoard, но уже не имело ограничений в виде воды или необходимости вспомогательного транспорта. С ним Запата стал известен уже и в более широких кругах. Видео, где француз испытывает свой ховерборд, набрали миллионы просмотров на YouTube. Дошло даже до того, что ему пригрозили тюрьмой во Франции за подобные полеты.
Может, повлиял страх тюрьмы, но изобретатель вновь вернулся к воде. Его новое устройство продолжает концепцию платформы FlyBoard, только при этом выглядит более удобным и безопасным. Судя по роликам и фотографиям, новое устройство больше всего напоминает гидроцикл, но в гораздо более легкой конфигурации. Как и предыдущие устройства, это способно взмывать в воздух на реактивной тяге, вращаться вокруг собственной оси. Можно посмотреть на работу устройства на видео.
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