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Xiaomi показала робот-чемодан (видео)

Xiaomi показала робот-чемодан (видео)

В ходе выставки электроники CES 2018, которая проходит в Лас-Вегасе, компания Xiaomi демонстрирует новый робот-чемодан 90Fun Puppy1, который может самостоятельно двигаться за своим владельцем.

При разработке чемодана использовалась та же самая технология, что и в гироскутерах. Кроме того, 90Fun Puppy1 оснащен функцией точного позиционирования, которая позволяет не отставать от владельца, а также разыскать хозяина, если он находится на определенном расстоянии.

Вы можете дать команду чемодану оставаться на месте, подъехать к вам или следовать за вами неотступно. Чтобы избежать проблем с авиационными компаниями, Xiaomi оснастила чемодан съемным литиевым аккумулятором.

По материалам bigmir.net
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