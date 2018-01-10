Компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 млрд - Al Jazeera

Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое
В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.
Позднее данные компании были прослежены до Януковича.
Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были “трубопроводом для выкачки денег из страны”, отмечает Al Jazeera.
Вся финансовая сеть была описана как “преступное предприятие”, возглавляемое Януковичем. Также в документе названа организация “Секретариат Сергея Витальевича Курченко”. Курченко – бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в $400 млн и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался “главным финансовым директором” Януковича.
При этом в ICU сообщили Al Jazeera, что тщательно соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.
В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка “глубоко заглядывают” в сделки с облигациями, в которых она участвовала.
Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU “не видели ничего подозрительного”.
Национальный банк, по ее словам, “подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства”.
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