Активы 26 банков-банкротов продали на 273 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц в течение прошлой недели – первой недели нового года – продал активы 26 неплатежеспособных банков на общую сумму 273,07 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Фонда, из этой суммы на 263,43 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 9,20 млн грн – по реализации основных средств банков.
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Кроме того, 0,29 млн получено от продажи других активов (картин, монет и т.п.) и 0,15 млн грн – в результате непосредственной продажи имущества банков.
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