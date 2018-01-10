По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговор

Московский районный суд Харькова признал виновным одного из фигурантов дела о «рюкзаках Авакова», в котором одним из подозреваемых проходит сын министра внутренних дел Арсена Авакова – Александр, — следует из приговора судебной инстанции, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Как сообщается в решении суда, обвиняемый фигурант дела был «активным участником «конвертационного центра». Ему поручили изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО «Днипровенд» в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД Украины. Впоследствии он подделал документы — распечатал их, поставил подписи и печати. Эта документация позже использовалась во время участия в проведении переговорной процедуры закупки рюкзаков.

В документе указывается на то, что во время досудебного расследования обвиняемый признал свою вину.

После рассмотрения производства суд признал его виновным и назначил наказание по ч.3 ст.358 УК Украины в виде 1 года лишения свободы. Однако по причине признания вины, мужчину освободили от наказания с испытательным сроком на один год.

Справка Finance.ua:

31 октября 2017 г. детективы НАБУ задержали сына главы МВД , бывшего заместителя министра внутренних дел и еще одного человека в рамках расследования дела о якобы растрате при закупке рюкзаков для Нацгвардии.