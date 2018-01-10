Продажи электромобилей в Украине выросли в 2,3 раза

Первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и подержанных) в 2017 году вырос в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом — до 2 697 единиц. При этом подавляющее большинство приобретенных украинцами автомобилей уже были в употреблении. Об этом сообщила ассоциация Укравтопром.
“Парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнялся в основном за счет импорта техники, которая была в эксплуатации”, — отмечают в ассоциации.
В частности, доля б/у автомобилей на первичном рынке в 2017 году превысила 85%, тогда как годом ранее соотношение новых электрокаров к подержанным составляло 49% на 51%.
Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в 2017 году отдали 2219 автомобилистов (в 2,4 раза больше, чем в 2016 году).
На второе место потребительских предпочтений поднялся электромобиль BMW i3, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию. Этот баварский электромобиль выбрали 107 украинцев, что втрое больше, чем в 2016 году.
Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 73 авто (“плюс” 59%), на четвертом месте электрическая версия Ford Focus — 59 шт. (“плюс” 5%), а замыкает ТОП-5 первичного рынка электромобилей Fiat 500Е, которые купили 39 человек против трех в 2016 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине28.12.2017, 20:30 - 2103 43
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3750 28
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - Reuters10 ч. назад - 1397 25
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговор9 ч. назад - 1783 15
Украина снова хочет занять доллары на внутреннем рынкеВчера, 19:15 - 4375 15
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривны12 ч. назад - 6660 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скорости5 ч. назад - 4162 9
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3750 28
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-47 ч. назад - 2790 4
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек9 ч. назад - 2504
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Вчера, 15:10 - 1732
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1943
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1269 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1512 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1122
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...Обговорення статей