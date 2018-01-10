Продажи электромобилей в Украине выросли в 2,3 раза

Первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и подержанных) в 2017 году вырос в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом — до 2 697 единиц. При этом подавляющее большинство приобретенных украинцами автомобилей уже были в употреблении. Об этом сообщила ассоциация Укравтопром.

“Парк автомобилей, работающих исключительно на электротяге, пополнялся в основном за счет импорта техники, которая была в эксплуатации”, — отмечают в ассоциации.

В частности, доля б/у автомобилей на первичном рынке в 2017 году превысила 85%, тогда как годом ранее соотношение новых электрокаров к подержанным составляло 49% на 51%.

Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в 2017 году отдали 2219 автомобилистов (в 2,4 раза больше, чем в 2016 году).

На второе место потребительских предпочтений поднялся электромобиль BMW i3, занимавший в предыдущем году лишь пятую позицию. Этот баварский электромобиль выбрали 107 украинцев, что втрое больше, чем в 2016 году.

Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 73 авто (“плюс” 59%), на четвертом месте электрическая версия Ford Focus — 59 шт. (“плюс” 5%), а замыкает ТОП-5 первичного рынка электромобилей Fiat 500Е, которые купили 39 человек против трех в 2016 году.