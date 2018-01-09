НБУ разделил банки на группы на 2018 год (список)

Национальный банк Украины определил критерии для отдельных групп банков на 2018 год.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Так, согласно решению от 29 декабря 2017 года №444 предусмотрены следующие группы: банки с государственной долей – банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка. Банки иностранных банковских групп – банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам. Банки с частным капиталом – банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия имеется один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеющие не менее чем 50% уставного капитала банка.
Также отмечается, что такое разделение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины.
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