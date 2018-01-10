Страховщики увеличили выплаты по "автогражданке" на 37%

В январе-ноябре 2017 года страховые компании увеличили сбор страховых платежей по полисам ОСАГО на 8,7% до 3,378 млрд грн.

Согласно данным МТСБУ, количество договоров ОСАГО за 11 месяцев выросло на 4,8% – до 6,759 млн.

Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 36,7% – до 1,720 млрд грн. Из них 218,145 млн грн выплачено с использованием “европротокола”, что на 60,7% больше, чем за 11 месяцев предыдущего года.

Кроме того, зафиксирован рост количества урегулированных требований о страховом возмещении – на 13,8%, до 121,8 тыс., из них с использованием “европротокола” – на 48,5% до 27,943 тыс.