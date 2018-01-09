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Компания Коломойского собралась забрать у Приватбанка Буковель

Компания Коломойского собралась забрать у Приватбанка Буковель

Киевский апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционным жалобам НБУ и Приватбанка на решения Хозяйственного суда Киева от 8 декабря 2017 года, которым был удовлетворен иск компании Скорзонера и расторгнут ипотечный договор №63, заключенный 3 октября 2014 года с НБУ как обеспечение долговых обязательств Приватбанка.

Об этом говорится в решении суда от 27 декабря.

Finbalance со ссылкой на данные госреестра сообщает, что предметом ипотеки по договору, который заключили Скорзонера и НБУ, является паркинг (площадь – 29,8 тыс. кв. м) в г. Яремче, с. Поляниця Ивано-Франковской области.

Кроме того, из госреестра следует, что Скорзонера передала в ипотеку НБУ ряд других активов в этом населенном пункте (преимущественно – земельные участки, а также другие виды недвижимого имущества).

По данным госреестра юрлиц, учредители компании Скорзонера – компании Мавекс, Галичина-Цукор, Дерлинг, а конечные бенефициары – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Напомним, ранее замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен продать непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

Отметим, что горнолыжный комплекс Буковель был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

По материалам Finbalance
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