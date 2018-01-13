Киев назвали самым дешевым городом для путешествия в 2018 году

Украинская столица возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018-го года.
Как передает ТСН, в общем, за аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии – путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день.
Рейтинг “100 мест мира для путешествия 2018 года: от самых дорогих до самых дешевых” составила британская туристическая компания Hoppa.
В списке были указаны города и суммы, которые туристы используют там в среднем за сутки.
В десятку самых бюджетных вошли такие города:
1. Хошимин, Вьетнам – около 90 фунтов стерлингов,
2. София, Болгария – 88 фунтов стерлингов,
3. Куала-Лумпур, Малайзия – 88 фунтов стерлингов,
4. Джакарта, Индонезия – 85 фунтов стерлингов,
5. Бухарест, Румыния – 84 фунта стерлингов,
6. Каир, Египет – 79 фунтов стерлингов,
7. Сиемреап, Камбоджа – 79 фунтов стерлингов,
8. Манила, Филиппины – 70 фунтов стерлингов,
9. Анталия, Турция – 70 фунтов стерлингов,
10. Киев, Украина – 65 фунтов стерлингов.
Важнейшую роль в структурировании рейтинга отыграли стоимость жилья, обеда в ресторане и в бюджетной закусочной.
Так, поесть в Киеве оказалось дешевле всего из заявленных ста городов. В то время, как по стоимости жилья город занял 5 строчку среди эконом-вариантов. Так, арендовать квартиру в Киеве, по данным агентства, стоит около 42 фунтов стерлингов за сутки (около 1600 грн). По стоимости жилья дешевле Киева оказались: Денпасар (Индонезия), Анталия (Турция), Пхукет (Таиланд) и Джакарта (Индонезия).
Вместе с тем, самым дорогим городом для путешествия 2018 года признан Нью-Йорк, США. Чтобы отдыхать здесь, туристы ежедневно тратят около 346 фунтов стерлингов, а это более 13 тысяч гривен.
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