Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления рейсов за год

Среди внутренних рейсов наиболее популярны полеты в Одессу, Запорожье, Львов Международный аэропорт “Киев” (Жуляны) на протяжении 2017 года обслужил 1 млн 851,7 тыс. пассажиров. Среди самых популярных международных направлений – Минск и Дубай, передает пресс-центр аэропорта.
“Наиболее популярные международные направления в 2017 году – Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анкара (Турция), Анталия (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Рим (Италия)”, – указано в сообщении. Среди внутренних рейсов наиболее популярными были полеты в Одессу, Запорожье, Львов. Всего количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 149 тыс., на внутренних рейсах – 6,4 тыс. пассажиров. “Количество рейсов в 2017 году составило 23 тыс. 257 на прилет и вылет, что на 27,3% больше аналогичного периода 2016 г., из них международных рейсов – 19 тыс.115, внутренних – 4 тыс. 142”, – добавили в пресс-службе.
Напомним, 20 декабря 2017 года Кабинет министров Украины одобрил проект постановления “Об утверждении финансового плана государственного предприятия “Международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого” на 2018 год”. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в размере 390,4 миллиона гривен. Чистую прибыль планируется получить в сумме 62,7 миллиона гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доля Украины в мировой экономике за годы независимости сократилась в три разаВчера, 20:00 - 1001 32
Украинское автопроизводство демонстрирует ростВчера, 12:00 - 1258 5
Как отразится на украинцах запрет топлива стандарта Евро-43 ч. назад - 1152 3
Credit Suisse: «97% биткоинов принадлежат 4% пользователей»Вчера, 22:00 - 1222 2
Самые популярные автомобили мира по итогам 2017 годаВчера, 19:00 - 1850 1
Самые популярные автомобили мира по итогам 2017 годаВчера, 19:00 - 1850 1
На мировом фондовом рынке "эйфория" — акции рекордно растутВчера, 13:00 - 1571 1
7 автомобилей, которые разочаровали своих владельцев5 ч. назад - 1499
Легенда уходит. Миллиардер Уоррен Баффет назвал вероятных преемниковВчера, 18:00 - 1437
Смартфоны Apple начали взрываться прямо в магазинах12 ч. назад - 1280
Мэр Киева представил новые трамваи PESAПозавчера, 16:10 - 1387 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1520 1
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4353 4
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2752
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1705 2
Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші напрямки рейсів за рікОбговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Что можно узнать по номеру банковской карточки ?Ринок банківських послуг