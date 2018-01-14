Аэропорт "Киев" назвал самые популярные направления рейсов за год

Среди внутренних рейсов наиболее популярны полеты в Одессу, Запорожье, Львов Международный аэропорт “Киев” (Жуляны) на протяжении 2017 года обслужил 1 млн 851,7 тыс. пассажиров. Среди самых популярных международных направлений – Минск и Дубай, передает пресс-центр аэропорта.

“Наиболее популярные международные направления в 2017 году – Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Будапешт (Венгрия), Анкара (Турция), Анталия (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Рим (Италия)”, – указано в сообщении. Среди внутренних рейсов наиболее популярными были полеты в Одессу, Запорожье, Львов. Всего количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 149 тыс., на внутренних рейсах – 6,4 тыс. пассажиров. “Количество рейсов в 2017 году составило 23 тыс. 257 на прилет и вылет, что на 27,3% больше аналогичного периода 2016 г., из них международных рейсов – 19 тыс.115, внутренних – 4 тыс. 142”, – добавили в пресс-службе.

Напомним, 20 декабря 2017 года Кабинет министров Украины одобрил проект постановления “Об утверждении финансового плана государственного предприятия “Международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого” на 2018 год”. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) планируется в размере 390,4 миллиона гривен. Чистую прибыль планируется получить в сумме 62,7 миллиона гривен.