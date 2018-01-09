Бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Розничные цены на бензины и дизельное топливо выросли на 10-40 копеек за литр.
Об этом сообщает enkorr.
В частности, на станциях сети SOCAR бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 – до 30,39 грн/л, А-95 – до 31,39 грн/л, А-95+ – до 32,39 грн/л, ДТ – до 28,89 грн/л.
На заправках “Татнефть Украина” А-92 вырос в цене до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,24 грн/л, А-95+ – до 28,08 грн/л, ДТ – до 25,08 грн/л.
В таких сетях как KLO, Marshal и ZOG топливо подорожало на 10-40 коп./л.
Отмечается, что 9 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 2 коп./л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп./л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно.
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