В РФ похвастались ростом цен на российскую нефть

Средняя за январь-декабрь 2017 года цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 53,03 доллара за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
В январе-декабре 2016 года средняя цена на Urals составляла 41,9 доллара за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2017 года сформировалась в размере 63,61 доллара за баррель, что в 1,22 раза выше, чем в декабре 2016 года (52,08 доллара за баррель).
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