Украина попала в ТОП-50 в Индексе паспортов — Henley & Partners

В Индексе паспортов Украина поднялась на 14 позиций, заняв 44-е место с возможностью посещать без визы 114 стран мира. Об этом сообщила компания Henley & Partners, которая анализирует визовые правила 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Лидирующие позиции в рейтинге паспортов занимают Германия и Сингапур. На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.
В 2018 году Украина заняла 44-е место в мировом рейтинге, разделив его с Никарагуа. Украинцы могут посещать без визы 114 стран мира. Это лучший показатель за последние годы (82 страны в 2017 году, 81 — в 2016 году, 79 — в 2015 году). В прошлом году наша страна занимала 58-е место в рейтинге. Украина существенно улучшила свою позицию благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.
Страны-соседи Украины разместились в Индексе паспортов следующим образом: Россия и Молдова — 48-е место, Беларусь — 65-е место.
Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ всего лишь в 24 страны мира.
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