Израильская авиакомпания закрыла лоу-кост рейсы в Украину

Израильская авиакомпания El Al объявила об отказе от лоу-кост концепции UP на рейсах Киев-Тель-Авив и по другим направлениям и о переводе всех европейских маршрутов на новую модель перевозок.
Об этом сообщает avianews.com.
C 2014 года El Al летает из Тель-Авива в Киев, Будапешт, Прагу, Берлин и Ларнаку по лоу-кост концепции UP. Она предусматривает, что самые дешевые билеты эконом-класса включают только перевозку ручной клади. Перевозка багажа, питание, выбор места, регистрация в аэропорту оплачиваются отдельно. Бизнес-класс на таких рейсах отсутствует.
Новая концепция предусматривает введение трех тарифов эконом-класса Lite, Classic и Flex. Также будет возвращен бизнес-класс на рейсы, которые сейчас выполняются по концепции UP, не предусматривающей бизнес-класс.
Lite предусматривает бесплатную перевозку только ручной клади, бесплатные напитки и питание на борту и возможность накопления миль. За выбор места или перевозку багажа необходимо будет заплатить дополнительно.
Classic помимо бесплатных опций тарифа Lite включает бесплатный выбор места, перевозку одного чемодана весом до 23 кг и возможность внесения изменений в билет или его отмены при оплате штрафа.
Flex позволяет дополнительно без штрафов вносить изменения в билет или отменять его для подклассов бронирования Y, S, M.
Подобная концепция тарифов эконом-класса впервые в Европе введена авиакомпаниями Lufthansa Group в 2015 году. Позже на аналогичную модель перешли авиакомпании Air France, KLM, LOT, Alitalia.
Продажа билетов по новым тарифам начнется с 30 апреля, а полеты по новой концепции начнут выполняться с 15 октября 2018 года.
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