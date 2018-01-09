АМКУ завершил расследование сговора Приватбанка, Ощадбанка и Укргазбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вынес свой вердикт по итогам почти годового расследования возможного сговора трех госбанков (Приватбанка, Ощадбанка и Укргазбанка) из-за их одновременного снижения ставок по депозитам.
Так, 28 декабря 2017 года АМКУ одобрил рекомендации Министерству финансов по развитию конкуренции на рынке банковских услуг, передает FinClub.
Ни санкций, ни наказаний не будет.
“Рекомендации предоставлены по результатам исследования функционирования рынка банковских услуг в контексте увеличения количества банков государственного сектора и роста доли указанных банков в отдельных сегментах рынка банковских услуг”, – сообщили в АМКУ.
При этом в ведомстве ничего не говорят о том, выявил ли АМКУ доказательства сговора и злоупотребления монопольным положением госбанков, а говорят лишь о причинах, которые делают возможными “согласованные” действия.
“Антимонопольный комитет рекомендовал Министерству финансов с целью недопущения искажения конкуренции на рынке банковских услуг принять меры по обеспечению условий назначения председателей и членов наблюдательных советов государственного банка и банка с государственной долей, которые делают невозможным осуществление ими согласованного поведения или решающего влияния на рынок”, – заявили в АМКУ.
Эти рекомендации являются обязательными для рассмотрения Минфином.
У Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые на 100% принадлежат государству, нет дееспособных набсоветов. А законопроект, который должен устранить политическое влияние на госбанки, до сих пор не принят парламентом. У Приватбанка и Укргазбанка есть работоспособные набсоветы, в которых, к тому же, есть независимые директора.
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