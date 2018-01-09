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Во Франции начали расследование против Apple

Во Франции начали расследование против Apple

Apple может предстать во Франции перед судом и получить крупный штраф. Apple подозревается в умышленном сокращении срока работы ряда своих продуктов, включая старые модели iPhone.

Во Франции начали расследование против компании Apple за умышленное замедление скорости работы iPhone. Как стало известно в понедельник, 8 января, дело на данном этапе рассматривает французское ведомство по защите прав потребителей, которое входит в состав национального министерства экономики.

Apple подозревается в умышленном сокращении срока работы ряда своих продуктов, что по французским законам является наказуемым деянием. Расследование продлится несколько месяцев. IT-гиганту грозит штраф в размере до пяти процентов годового оборота, однако дело не обязательно будет доведено до суда. Представители Apple во Франции пока не дали своих комментариев.

Ранее в декабре несколько жителей США предъявили иск к Apple после того, как компания подтвердила намеренное снижение производительности старых iPhone. Истцы обвинили Apple “в аморальном и неэтичном поведении, вводящем в заблуждение”. Компания принесла извинения за то, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone. В заявлении сказано, что производительность старых моделей замедлялась “динамично”, чтобы избежать внезапных отключений телефона, связанных со снижением мощности литий-ионного аккумулятора.

По словам представителей Apple, одни пользователи не заметили разницы из-за изменений, однако другие жаловались на медленную работу программ. Apple предложила компенсацию в виде снижения цены негарантийной замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей.

По материалам Deutsche Welle
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