Литва удвоила выдачу трудовых виз украинцам

В 2017 году Литва выдала 34,5 тысячи трудовых виз или видов на жительство на основании наличия рабочего места, из них примерно 20 тысяч документов получили жители Украины.

Об этом пишет Delfi.lt, ссылаясь на данные Департамента миграции.

Издание уточняет: в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 000 человек, из них примерно 10 тыс. украинцев.

По словам экспертов, чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков. Бизнесмены утверждают, что больше всего забот доставляет долгое рассмотрение заявлений о выдаче виз и вида на жительство.

В Департаменте миграции говорят, что с ростом трудовой миграции им не хватает сотрудников для того, чтобы рассматривать заявления вовремя.