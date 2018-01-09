Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 266 0

Стоимость нефти продолжает рост накануне выхода статистики по запасам в США

Стоимость нефти продолжает рост накануне выхода статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, инвесторы ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам прошлой недели, при этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,53%, до 68,14 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,7%, до 62,16 доллара за баррель. Нефть обеих марок торгуется у максимальных отметок с 2015 года.

В среду инвесторы ожидают данные от Американского института нефти (API) и минэнерго страны по динамике запасов “черного золота” в США по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают, что показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.

Участники рынка также продолжают отыгрывать статистику по числу буровых установок в США за прошлую неделю. По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук, или на 0,5%, до 924 единиц. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук, или 0,7%, до 742 единиц.

При этом в годовом выражении число буровых увеличилось на 259 штук, или на 38,9%. Добыча нефти США при этом продолжает расти и может вскоре превысить 10 миллионов баррелей в день, отмечает агентство Рейтер. На конец декабря, по данным минэнерго, добыча нефти в США составляла 9,782 миллиона баррелей в сутки.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018