Евросоюз потребовал от РФ 1,4 миллиарда евро в год за запрет импорта свинины

Всемирная торговая организация направила в арбитражный суд требование Евросоюза взыскать с Российской Федерации 1,4 миллиарда евро в год из-за запрета импорта свинины.
Об этом сообщил изданию Politico источник в Европейской комиссии.
Для начала арбитраж должен решить, насколько правомерны требования ЕС, после чего уже рассмотреть возможность введения санкционных мер.
Указанная в иске сумма равна общей стоимости импорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, до введения продуктовых санкций.
Европейские чиновники также намерены ежегодно увеличивать размер взысканий на 15 процентов.
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