Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 миллиардов

На развитие дорожной инфраструктуры по итогам 2017 года было направлено 12,312 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В частности, по результатам прошлого года среди лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог – Одесская таможня ГФС, которая направила 2,35 млрд гривен, Киевская – 1,884 млрд гривен, Львовская – 1,115 млрд гривен, Киевская городская – 1,39 млрд гривен и Донецкая таможня – 1,28 млрд гривен.
“Эксперимент по направлению на развитие дорог средств, поступающих благодаря перевыполнению таможнями ГФС индикативных показателей по обеспечению таможенных платежей в бюджет, продлен и на 2018 год”, – напомнили в пресс-службе.
Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с 1 января начинает работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 млрд гривен.
“Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей – более 14 млрд грн”, – сообщил он.
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