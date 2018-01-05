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Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 миллиардов

Таможни за год направили на ремонт дорог более 12 миллиардов

На развитие дорожной инфраструктуры по итогам 2017 года было направлено 12,312 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В частности, по результатам прошлого года среди лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог – Одесская таможня ГФС, которая направила 2,35 млрд гривен, Киевская – 1,884 млрд гривен, Львовская – 1,115 млрд гривен, Киевская городская – 1,39 млрд гривен и Донецкая таможня – 1,28 млрд гривен.

“Эксперимент по направлению на развитие дорог средств, поступающих благодаря перевыполнению таможнями ГФС индикативных показателей по обеспечению таможенных платежей в бюджет, продлен и на 2018 год”, – напомнили в пресс-службе.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что с 1 января начинает работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 млрд гривен.

“Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей – более 14 млрд грн”, – сообщил он.

По материалам Економічна Правда
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