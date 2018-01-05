Цукерберг задумался об использовании криптовалюты в сервисах Facebook

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о возможности использования криптовалюты в службах сайта.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Цукерберг видит задачей на следующий год защиту сообщества от вмешательства со стороны национальных государств. По его словам, действия правительственных структур склонили многих пользователей к мысли, что технологии только централизуют, а не децентрализуют власти.

“Существуют два важных контр-тренда – шифрование и криптовалюта – которые отбирают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако это сопровождается риском невозможности их контроля. Я заинтересован в том, чтобы углубиться в этот вопрос и узнать о положительных и отрицательных аспектах этих технологий, а также о том, как можно их использовать в наших службах”, – сказал Цукерберг. Справка Finance.ua Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году. Сегодня она является самой популярной в мире. В июне 2017 количество пользователей Facebook достигло 2 млрд человек.

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