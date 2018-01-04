У местных властей рекордные остатки денег на счетах

В 2017 году доходы местных бюджетов выросли на 45,4 млрд грн и составили 192 млрд грн, на треть больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Он отметил, что благодаря финансовой децентрализации растут местные бюджеты: в 2014 году они составили 70,2 млрд грн, в 2015 г. — 99,8 млрд грн, 2016 г. — 146, 6 млрд грн, а в 2017 г. — уже 192 млрд грн.

Зубко напомнил о росте остатков на казначейских счетах местного самоуправления: на 01 января 2015 года — 24 млрд грн, 01 января 2016 г. — 35,2 млрд грн, 01 января 2017 года — 47,7 млрд грн, на 1 января 2018 года они составили 53,9 млрд грн.

“Это означает, что объем неиспользованных из местных бюджетов средств остается достаточно высоким”, — отметил министр ЖКХ. — “Местное самоуправление, получив полномочия и ресурсы, все больше должно концентрироваться на внедрении качественных проектов в своих общинах, учиться финансовой дисциплине, то есть ценить ресурс и эффективно его использовать в интересах своих общин, а следовательно — брать на себя ответственность. Это и есть главный результат децентрализации”.

Несмотря на большие остатки средств на счетах местного самоуправления, Зубко считает, что в 2017 году повысилась эффективность использования местным самоуправлением финансов, и объемы неиспользованных на местах средств уменьшились.