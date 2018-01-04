У местных властей рекордные остатки денег на счетах

В 2017 году доходы местных бюджетов выросли на 45,4 млрд грн и составили 192 млрд грн, на треть больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
Он отметил, что благодаря финансовой децентрализации растут местные бюджеты: в 2014 году они составили 70,2 млрд грн, в 2015 г. — 99,8 млрд грн, 2016 г. — 146, 6 млрд грн, а в 2017 г. — уже 192 млрд грн.
Зубко напомнил о росте остатков на казначейских счетах местного самоуправления: на 01 января 2015 года — 24 млрд грн, 01 января 2016 г. — 35,2 млрд грн, 01 января 2017 года — 47,7 млрд грн, на 1 января 2018 года они составили 53,9 млрд грн.
“Это означает, что объем неиспользованных из местных бюджетов средств остается достаточно высоким”, — отметил министр ЖКХ. — “Местное самоуправление, получив полномочия и ресурсы, все больше должно концентрироваться на внедрении качественных проектов в своих общинах, учиться финансовой дисциплине, то есть ценить ресурс и эффективно его использовать в интересах своих общин, а следовательно — брать на себя ответственность. Это и есть главный результат децентрализации”.
Несмотря на большие остатки средств на счетах местного самоуправления, Зубко считает, что в 2017 году повысилась эффективность использования местным самоуправлением финансов, и объемы неиспользованных на местах средств уменьшились.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 2018 году Украина должна выплатить 51 миллиард долларов внешних долговВчера, 15:00 - 6301 50
Какие обещания не успел выполнить президент в 2017 году (инфографика)7 ч. назад - 2260 37
В Украине нарастает дефицит кадров5 ч. назад - 3749 17
Ограничение скоростного режима: юрист указал на важную детальВчера, 20:00 - 7000 16
В Украине сократился уровень бедности - Рева9 ч. назад - 1231 7
Ограничение скоростного режима: юрист указал на важную детальВчера, 20:00 - 7000 16
10 автомобильных разочарований 2017 года (рейтинг)Вчера, 17:00 - 6277 1
В Украине нарастает дефицит кадров5 ч. назад - 3749 17
BMW готовит «батарейный» прорывВчера, 23:00 - 3179 3
Определён самый долгоиграющий смартфон 2017 года (список)17 ч. назад - 3010
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана2 ч. назад - 139 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную костьВчера, 15:10 - 572
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-2018Позавчера, 15:10 - 524
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 773
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии31.12.2017, 15:10 - 1369
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок