Dragon Capital разрешили купить часть крупнейшего в Западной Украине ТРЦ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) приобрести доли в компаниях Украинская Коммерческая Недвижимость (Запорожье) и Феникс-Капитал (Львов), владеющих соответственно бизнес-центром класса А ECO Tower и ТРЦ Victoria Gardens.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Таким образом, комитет разрешил Dragon Capital приобрести долю в уставном капитале обоих предприятий, что обеспечивает превышение 50% голосов в органах управления.

Компания Феникс-Капитал (Львов) принадлежит Globcon Limited (Великобритания). Бенефициарами компании являются Сюлейман Хазинедароглу и Башлилар Бурак (оба – Турция). Уставный капитал предприятия составляет 33,8 млн грн.

Компания Украинская Коммерческая Недвижимость занимается эксплуатацией и сдачей в аренду недвижимости. Владельцем компании является ECO CEE & Real Estate Development GmbH, конечным бенефициаром – Conwert Immobilien UCFB (оба – Австрия). Уставный капитал компании составляет 25 млн грн.

Ранее сообщалось, что официальное открытие крупнейшего в Западной Украине трехуровневого ТРЦ Victoria Gardens во Львове арендной площадью (GLA) 54,5 тыс. кв. м состоялось 29 октября 2016 года.