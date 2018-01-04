Dragon Capital разрешили купить часть крупнейшего в Западной Украине ТРЦ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) приобрести доли в компаниях Украинская Коммерческая Недвижимость (Запорожье) и Феникс-Капитал (Львов), владеющих соответственно бизнес-центром класса А ECO Tower и ТРЦ Victoria Gardens.
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Таким образом, комитет разрешил Dragon Capital приобрести долю в уставном капитале обоих предприятий, что обеспечивает превышение 50% голосов в органах управления.
Компания Феникс-Капитал (Львов) принадлежит Globcon Limited (Великобритания). Бенефициарами компании являются Сюлейман Хазинедароглу и Башлилар Бурак (оба – Турция). Уставный капитал предприятия составляет 33,8 млн грн.
Компания Украинская Коммерческая Недвижимость занимается эксплуатацией и сдачей в аренду недвижимости. Владельцем компании является ECO CEE & Real Estate Development GmbH, конечным бенефициаром – Conwert Immobilien UCFB (оба – Австрия). Уставный капитал компании составляет 25 млн грн.
Ранее сообщалось, что официальное открытие крупнейшего в Западной Украине трехуровневого ТРЦ Victoria Gardens во Львове арендной площадью (GLA) 54,5 тыс. кв. м состоялось 29 октября 2016 года.
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