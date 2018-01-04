Трамп задумался о продаже прав на бурение скважин в Атлантике и Арктике - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить продажу новых прав на бурение нефтяных и газовых скважин в акваториях Атлантического океана, Северного Ледовитого океана и восточных частей Мексиканского залива.

Об этом сообщили источники, знакомые с программой, которую намерен представить Белый дом, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что сейчас рассматривается вариант и с продажей прав в Тихом океане.

Законодательные органы штатов на западном побережье США, в частности Калифорнии, Орегона и Вашингтона, выступают против продажи новых прав на бурение.

С другой стороны, этот план соответствует интересам нефтедобытчиков, которые лоббировали вопрос продажи прав на бурение в Атлантическом океане в Министерстве внутренних дел США. Кроме того, они просили президентскую администрацию начать продажу прав на бурение в водах к северу от Аляски и к востоку от Мексиканского залива.

Следует отметить, что действующее законодательство США запрещает продажу прав до 2022 года. Однако прямого запрета на бурение нефти и газа в водах США нет, такая деятельность может вестись только на основании аренды участков у правительства страны. Право на аренду выдается в соответствии с пятилетним планом правительства.

Официально о плане будет объявлено в ближайшие дни, но его содержание может измениться после публичных обсуждений и экологической оценки, отмечает агентство.

Напомним, что бывший президент США Барак Обама в конце декабря 2016 года запрещал бурение новых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Запрет был введен на неопределенный срок. В марте следующего года новая администрация объявила о планах сдавать в аренду участки месторождений в Мексиканском заливе.