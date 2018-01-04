В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов

Прошлый 2017 год стал рекордным для строительства небоскребов.
Об этом свидетельствуют данные ежегодного веб-отчета Совета по высотным зданиям и жилой среде (CTBUH).
Так, в прошлом году было завершено строительство 144 небоскребов высотой более 200 м, что на 12,3% больше, чем в 2016 году.
Самыми высокими стали 599-метровый Финансовый центр Пинг и 555-метровая Мировая башня Лотте.
Напомним, в октябре 2017 года количество выполненных строительных работ в Украине увеличилось на 13,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
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