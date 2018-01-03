Украинцев просят не ехать в Египет

Граждан Украины просят воздержаться от путешествия в Египет и соблюдать определенные рекомендации в связи с тем, что Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца. Об этом сообщается на официальном сайте Консульской службы Украины.
«Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в т.ч. с туристической целью», – говорится в сообщении.
Тем, кто уже находится в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов: не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил; проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова ( курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).
В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности.
В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.
В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Египта, рекомендуется гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Египте.
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