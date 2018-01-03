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Акциз на табачные изделия в Украине вырос почти на 30%

Акциз на табачные изделия в Украине вырос почти на 30%

С 1 января 2018 года в Украине вырос акциз на табачные изделия. На этот раз повышение составляет почти 30%, свидетельствует соответствующий законопроект №7110-1. Указано, что в розничной торговле одна пачка сигарет может подорожать на 2-7 гривен.

Предполагается, что с каждым годом в будущем акциз будет повышаться на 20%, пока не достигнет европейского уровня в 90 евро за тысячу сигарет.

Сейчас в Украине акциз составляет примерно 20 евро за тысячу штук (596 гривен за тысячу штук). “Проектом предусмотрено ежегодное увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия: в 2018 году – на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7%, а в последующие годы – на 20% до уровня в 90 евро за 1000 штук”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Также планируется предусмотреть, что с 1 января 2025 года доля акциза в средней розничной цене на сигареты будет составлять как минимум 60%. Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять законопроект о ежегодном повышении акциза на сигареты на 20%, таким образом налог увеличится почти в пять раз к 2025 году.

По материалам РБК-Украина
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