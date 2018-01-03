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"Денег нет": Резервный фонд России прекратил существование

"Денег нет": Резервный фонд России прекратил существование

Резервный фонд России, который был предназначен для финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов, в начале декабря 2017 года стал рекордно опустошаться, говорится в материале Сегодня.

Согласно данным Министерства финансов России, по состоянию на 1 декабря 2017 его размер составил 995 млрд рублей. Теперь все дополнительные доходы российского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния.

Оба фонда были созданы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.

Фонд национального благосостояния был условно разделен на две части: одна предназначалась для выплаты пенсий в долгосрочной перспективе, другая – для инвестиций в самоокупающиеся инфраструктурные проекты.

Согласно оценке министра финансов России Антона Силуанова, на 1 января размер Фонда национального благосостояния должен составить 3,8 триллиона рублей.

Напомним, что Россия с 7 по 28 декабря потратила на покупку иностранной валюты 204 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

По материалам Сегодня
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