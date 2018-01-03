Цены на топливо продолжают расти

С 29 декабря 2017 года по 2 января 2018 года розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили свой рост, — сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, на станциях сети WOG все виды топлива подорожали на 0,96 грн/л: А-92 – до 30,45 грн/л, А-95 – до 31,45 грн/л, А-95+ – до 32,45 грн/л, ДТ – до 28,95 грн/л.

В сети ОККО розничные цены повысились на 50 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, А-95+ – до 31,99 грн/л, ДТ – до 28,49 грн/л.

KLO повысила цену топлива на 10–50 коп./л, «Укр-Петроль» – на 20 коп./л.

В «А-95» отметили, что 2 января средняя стоимость дизтоплива и бензина А-92 выросла на 18 коп./л, бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, премиальные марки А-95 – на 21 коп./л.