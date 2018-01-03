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Россия задумалась о создании "крипторубля" во избежание санкций - Financial Times

Россия задумалась о создании "крипторубля" во избежание санкций - Financial Times

Президент России Владимир Путин поручил начать работу над созданием “крипторубля”, чтобы обойти западные санкции, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в Москве.

Издание отмечает, что Путин после встречи с соучредителем проекта Ethereum Виталиком Бутериним поставил перед правительством задачу разработать базу для регулирования рынка цифровых валют и блокчейна.

А после этого советник российского президента по экономическим вопросам Сергей Глазьев предложил создать “крипторубль”. “Мы сможем рассчитываться с нашими контрагентами по всему миру, не обращая внимания на санкции”, – сказал он на недавнем заседании правительства.

Однако России еще далеко от выпуска “крипторубля”. По данным FT, пока неясно, как именно “крипторубль” поможет российским компаниям и частным лицам избежать международных санкций. Также неясно, будет ли российская криптовалюта выпущена Центробанком РФ или коммерческими банками страны и кто сможет открыть счет.

По материалам НВ
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